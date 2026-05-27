Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 27 мая 2026Интернет и СМИ

Механик раскрыл неочевидные способы мести хамящим клиентам автосервиса

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Anonymous4344 рассказал, как автомеханики мстят нахальным клиентам сервисов по ремонту машин. Мужчина признался, что он практикует две излюбленные тактики.

«Если мы забрали вашу машину на два часа, а закончили работу за 30 минут, но вы вели себя с нами по-хамски, то, скорее всего, автомобиль не отдадут, пока не истечет заявленное время. Нам платят одни и те же деньги вне зависимости от того, выполним мы работу за полчаса или за полные два часа», — признался механик.

Второй способ — оставлять машину после ремонта на парковке сервиса как можно дальше от основного здания. Это делается для того, чтобы не понравившийся клиент вынужден был прилично прогуляться, чтобы забрать свой автомобиль.

«Наслаждайтесь прогулкой до машины. Да, у нас были свободные места рядом с дверью для удобства, но за ваше поведение вы получите место в самом конце парковки», — заключил мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как угодил впросак, отправившись за покупками после работы. Купив все необходимое, он вышел на парковку, нашел свою машину, сел в нее и заметил в подстаканнике чужую бутылку с водой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин написал статью в преддверии государственного визита в Казахстан. О чем сказал российский президент?

    В ЕС дали Зеленскому совет насчет Одессы

    В схеме с обманом российских пенсионеров появились «контролеры»

    Последствия сближения Армении с Европой оценили

    Украинские заградотряды убили своих сослуживцев под Харьковом

    Власти сообщили о пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Таганрогу

    Выявлен скрытый триггер диабета и жировой болезни печени

    Тревел-блогер описал жизнь немца в России фразой «впервые ему никто не указывает»

    Россиянам дали советы по выбору вкусной черешни

    Механик раскрыл неочевидные способы мести хамящим клиентам автосервиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok