Механик раскрыл неочевидные способы мести хамящим клиентам автосервиса

Пользователь Reddit с ником Anonymous4344 рассказал, как автомеханики мстят нахальным клиентам сервисов по ремонту машин. Мужчина признался, что он практикует две излюбленные тактики.

«Если мы забрали вашу машину на два часа, а закончили работу за 30 минут, но вы вели себя с нами по-хамски, то, скорее всего, автомобиль не отдадут, пока не истечет заявленное время. Нам платят одни и те же деньги вне зависимости от того, выполним мы работу за полчаса или за полные два часа», — признался механик.

Второй способ — оставлять машину после ремонта на парковке сервиса как можно дальше от основного здания. Это делается для того, чтобы не понравившийся клиент вынужден был прилично прогуляться, чтобы забрать свой автомобиль.

«Наслаждайтесь прогулкой до машины. Да, у нас были свободные места рядом с дверью для удобства, но за ваше поведение вы получите место в самом конце парковки», — заключил мужчина.

