07:30, 27 мая 2026

Россиянам дали советы по выбору вкусной черешни

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

При выборе черешни следует ориентироваться на ряд факторов, чтобы купить вкусные и спелые ягоды, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Роскачества. Эксперты рассказали, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

«Прежде всего специалисты рекомендуют оценивать внешний вид и цвет плодов. Стоит отдавать предпочтение ягодам с насыщенным, равномерным окрасом, характерным для сорта. Яркий блеск и наличие сухой зеленой плодоножки — это признаки свежести, тогда как матовая поверхность и отсутствие "хвостика" служат маркерами длительного хранения», — заявили в Роскачестве.

Следует также обратить внимание на упругость и плотность черешни. Качественная ягода должна быть твердой и упругой на ощупь. Если плоды слишком мягкие, то, скорее всего, они уже перезрели или начали портиться, а слишком твердые, наоборот, не дозрели. Косвенным, но показательным критерием является запах: спелая сладкая черешня источает легкий аромат, а его отсутствие говорит о том, что ягоду сорвали зеленой, и она не успела набрать вкус.

В Роскачестве также напоминают о правилах безопасности.

«Перед употреблением черешню необходимо тщательно мыть, даже если она кажется визуально чистой. При выборе стоит избегать плодов с трещинами, вмятинами и признаками гниения», — отметили в ведомстве.

Ранее россиянам рассказали, что при покупке клубники в первую очередь стоит ориентироваться на ее вид и запах, чтобы не ошибиться с выбором. Не стоит также бояться пробовать ягоду на рынке, однако перед этим ее необходимо помыть. Лучше всего иметь при себе бутылку воды.

