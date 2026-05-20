Россиянам дали советы по выбору вкусной клубники

Садовод Туманов: При выборе клубники важно ориентироваться на вид и запах ягод

При покупке клубники в первую очередь стоит ориентироваться на ее вид и запах, чтобы не ошибиться с выбором. О том, что на что еще важно обратить внимание, россиянам рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в разговоре с aif.ru.

«Хорошая садовая земляника или клубника будет пахнуть и красиво выглядеть. Она должна быть целенькой, не гнилой, не кривобокой, без трещин. Понюхали — пахнет нормально. Запах во многих случаях определяет качество продукта. Все дегустаторы, прежде чем начать дегустировать, сначала нюхают», — дал совет эксперт. Он также отметил, что не стоит бояться пробовать ягоду на рынке, однако перед этим ее необходимо помыть. Лучше всего иметь при себе бутылку воды.

Помимо этого, Туманов подчеркнул, что визуально определить наличие химикатов в клубнике невозможно — это удастся сделать лишь при помощи лабораторного анализа. «А нитратомеры и прочие втычки — это игрушки для тех, кто хочет поиграться», — добавил специалист. По его мнению, полагаться на любые гаджеты либо сомнительные лайфхаки из интернета при выборе вкусной ягоды — плохая затея. При этом садовод подчеркнул, что даже если в ягоде и остались какие-то вещества, опасаться стоит только в том случае, если была съедена слишком большая порция.

