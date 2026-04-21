Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 21 апреля 2026Мир

Иран подготовил новые сюрпризы для США и Израиля

Tasnim: Иран подготовил сюрпризы для США и Израиля в случае возобновления войны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иран подготовил «новые сюрпризы» для США и Израиля в случае возобновления боевых действий после окончания режима прекращения огня. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

«С приближением последних часов согласованного перемирия и учитывая, что чрезмерные требования и объявление морской блокады американцами препятствуют возобновлению переговоров, Иран полностью готов к возможному началу новой войны и подготовил новые сюрпризы для возможного нового этапа боевых действий», — заявил собеседник агентства.

По информации источников, Иран на протяжении последних двух недель «всегда считал вероятность начала войны высокой» и поэтому «осуществил некоторые военные перемещения и подготовил новый список целей».

Отмечается, что Исламская Республика готова «с первых секунд возможной войны превратить ситуацию в ад для американцев и израильтян».

Ранее стало известно, что второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана запланирован на среду, 22 апреля, в Исламабаде. Отмечалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс должен в ближайшее время вылететь в Пакистан вместе с высокопоставленными чиновниками для участия во встрече.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok