Москвичей предупредили о погодной опасности

09:11, 27 апреля 2026

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве на фоне метели объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Уровень погодной опасности повысили со среднего, «желтого», объявленного днем ранее. «Оранжевый» уровень будет действовать на территории столичного региона вплоть до трех часов ночи вторника, 28 апреля. На протяжении дня в Москве и Подмосковье будут идти интенсивные осадки в виде мокрого снега, порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду в мегаполисе и 25 метров в секунду по области. Также возможно образование гололеда и налипание мокрого снега на провода и деревья. «Желтый» уровень погодной опасности сохранится в Московском регионе до девяти часов вечера вторника, 28 апреля.

Ранее москвичей призвали воздержаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт, в особенности если уже установлена летняя резина. При выезде на дорогу автомобилистов призывают не совершать резких маневров, держать дистанцию от впереди идущих машин, соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на телефон и не парковаться у деревьев и шатких конструкций.

