Экономика
07:55, 27 апреля 2026

В Москве на одной из веток метро частично остановлено движение поездов

Дептранс: Движение поездов метро остановлено от «Партизанской» до «Щелковской»
Виктория Клабукова

Фото: Global Look Press

В московском метро частично остановлено движение на Арбатско-Покровской линии (синяя ветка). Об этом в своем Telegram-канале информирует столичный дептранс.

Как сообщается, движение поездов временно не осуществляется на отрезке пути между станциями «Партизанская» и «Щелковская». Перебои в работе транспорта объясняют упавшим на пути деревом. Кроме того, на всей линии увеличены интервалы движения составов. Сроки возобновления движения на участке пока не оглашают.

21 апреля из-за технической неисправности одного из составов временно приостановили движение поездов на Сокольнической линии метро на участке между станциями «Сокольники» и «Парк культуры». Пассажиров организованно вывели из поезда и проводили к станции, их безопасности ничего не угрожало.

Ранее в Москве открыли новую станцию Московского центрального диаметра (МЦД-1) «Москва-Сити». Она появилась на месте бывшей станции «Тестовская». Станция связала между собой D1 (МЦД-1), D4 (МЦД-4), поезда «Аэроэкспресс», МЦК, а также метро и наземный транспорт.

