11:21, 21 апреля 2026Экономика

В Москве приостановили движение по одной ветке метро

Дептранс: Движение метро на участке «Сокольники» — «Парк культуры» остановили
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве временно приостановили движение поездов по участку Сокольнической линии метро. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Речь идет об отрезке пути между станциями «Сокольники» и «Парк культуры», уточнили в ведомстве. Причиной оказалась техническая неисправность одного из составов на красной ветке. Поезд находится на сервисном обслуживании компании производителя.

В дептрансе отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожало. Сотрудники метро помогли им оперативно и организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию. Сейчас специалисты работают над оперативным восстановлением движения по участку. До этого жителей столицы попросили использовать альтернативные маршруты — другие линии метро, бесплатные автобусы «КМ» или трамвайные диаметры.

Ранее россиян предупредили о штрафах за грязную и зловонную одежду в метро.

