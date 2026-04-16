Экономика
12:09, 16 апреля 2026Экономика

Россиянам пригрозили наказанием за грязную одежду в метро

Юрист Бибаров-Государев: В метро нельзя находиться в грязной и зловонной одежде
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За нахождение в метро Москвы в грязной и зловонной одежде россиянам грозит штраф. О наказании за неподобающий внешний вид предупредил член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев, пишет РИА Новости.

«Согласно Правилам пользования метро Москвы, на территории метрополитена запрещается находиться в пачкающей и зловонной одежде. Люди, допустившие нарушение этого запрета, могут быть оштрафованы на 1 тысячу рублей по статье 10.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях "Нарушение правил пользования метро», — пояснил юрист.

Аналогичные запреты есть и в подземках других российских городов — например, в Санкт-Петербурге. Однако в Северной столице за такое нарушение возьмут не более 500 рублей, уточнил Бибаров-Государев.

Юрист добавил, что в метро также нельзя находиться без обуви и без одежды. А при пользовании эскалаторами необходимо приподнимать длинную одежду, чтобы она не попала в гребенку движущегося полотна, заключил эксперт.

Ранее россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна.

