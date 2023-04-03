На Украину прибыла генсек Совета Европы

В Киев прибыла генеральный секреатрь Совета Европы Пейчинович-Бурич

Утром в понедельник, 3 апреля, с визитом в Киев прибыла генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич. Об этом на своей странице в Twitter сообщила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она поприветствовала генсека СЕ и отметила, что поблагодарила ее за инициативу Совета по созданию реестра убытков, которые республика понесла в ходе боевых действий.

Ранее стало известно, что на Украину приехал заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадяр. В рамках своего визита он посетил село Загальцы в Киевской области, где на средства венгерского правительства будут восстанавливаться пострадавшие в ходе боевых действий детский сад и школа. До этого также сообщалось о визите в Киев генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле.