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12:35, 3 апреля 2023Бывший СССР

На Украину прибыла генсек Совета Европы

В Киев прибыла генеральный секреатрь Совета Европы Пейчинович-Бурич

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Утром в понедельник, 3 апреля, с визитом в Киев прибыла генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич. Об этом на своей странице в Twitter сообщила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она поприветствовала генсека СЕ и отметила, что поблагодарила ее за инициативу Совета по созданию реестра убытков, которые республика понесла в ходе боевых действий.

Ранее стало известно, что на Украину приехал заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадяр. В рамках своего визита он посетил село Загальцы в Киевской области, где на средства венгерского правительства будут восстанавливаться пострадавшие в ходе боевых действий детский сад и школа. До этого также сообщалось о визите в Киев генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле.

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Георгий Нестеров
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