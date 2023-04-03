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11:03, 3 апреля 2023Бывший СССР

Замглавы МИД Венгрии приехал на Украину

Замглавы МИД Венгрии Мадяр приехал на Украину и посетил село Загальцы под Киевом
СюжетРоссия и НАТО:

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Заместитель главы Министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр приехал на Украину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Замглавы МИД посетил село Загальцы Киевской области, где на средства правительства Венгрии будут восстановлены детский сад и школа, пострадавшие в ходе боевых действий в прошлом году.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европейском союзе (ЕС) задумались об отправке миротворцев на Украину. «Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — признал он.

Политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев объяснил, что своими словами Орбан дал сигнал России о подготовке НАТО к началу войны. По мнению политолога, Европа понимает, что Киев не достигнет успеха в результате контрнаступления.

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Алевтина Запольская
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