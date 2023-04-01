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03:55, 1 апреля 2023Россия

В России рассказали о сигнале Венгрии о подготовке НАТО к войне

Политолог ВШЭ Суздальцев: премьер Венгрии Орбан дал сигнал РФ о подготовке НАТО к войне
СюжетРоссия и НАТО:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что страны Евросоюза (ЕС) близки к обсуждению ранее табуированной темы об отправке миротворцев на Украину. Слова Суздальцева приводит Ura.ru.

Суздальцев заявил, что своими словами Орбан дал сигнал России о подготовке НАТО к началу войны. По мнению политолога, Европа понимает, что Киев не достигнет успеха в результате контрнаступления. Возможно, Польша станет еще больше участвовать в боевых действиях на территории страны.

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«То есть, фактически Орбан раскрыл тему, наверное, рассчитывая на то, что мы это услышим. Мы в какой-то степени даже благодарны ему, потому что Орбан предупредил, что НАТО готовится поразить. Киевом было предоставлено право формулировать "Условия мира" — это уничтожение России», — рассказал эксперт.

Политолог напомнил, что в рамках «Киевского соглашения по безопасности» переговоры возможны при выведении Россией своих войск с территории Украины.

«Орбан говорит о том, что можно приступить к переговорам, когда российские войска будут выведены с территории Украины. Именно с территории старой Украины 1991 года. Поэтому это война», — заключил Суздальцев.

Ранее Орбан заявил, что в Евросоюзе задумались об отправке миротворцев на Украину. «Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — признал он.

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Марина Совина
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