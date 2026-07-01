Бывший мэр Одессы раскритиковал запреты русскоязычных песен

Экс-мэр Одессы Труханов раскритиковал запреты русскоязычных песен

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал запреты русскоязычных песен. Свое мнение он выразил в беседе с «РБК-Украина».

«Кто написал такую украинскую песню об Одессе, чтобы, когда ее слушаешь, шли слезы? Только какие-то претензии. Кто написал такое стихотворение, чтобы я услышал, как сегодня украинцы любят Одессу? Почему этого не происходит" Запретили песни на русском, но песни об Одессе написаны на русском», — отметил Труханов.

По его словам, песни на русском являются частью истории, ДНК и самобытности украинцев.

Ранее Труханов опроверг слухи о наличии у него российского паспорта.