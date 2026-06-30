Бывший мэр Одессы высказался о российском гражданстве

Бывший мэр Одессы Труханов опроверг слухи о российском гражданстве

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг слухи о наличии российского паспорта. О гражданстве он высказался в интервью «РБК-Украине».

«В 2018 году прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины достал на заседании конверт. Он зачитал в суде под стенограмму, что у меня нет гражданства России», — заявил Труханов.

Он сообщил, что эта тема неоднократно поднималась в СМИ начиная с 2014 года. По словам Труханова, вопрос о наличии у него российского гражданства всегда появлялся перед выборами.

В октябре 2025 года Труханова указом президента Украины Владимира Зеленского лишили гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Позднее политик обратился в Верховный суд страны, чтобы оспорить это решение.