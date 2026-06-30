Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:32, 30 июня 2026Бывший СССР

Бывший мэр Одессы высказался о российском гражданстве

Бывший мэр Одессы Труханов опроверг слухи о российском гражданстве
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг слухи о наличии российского паспорта. О гражданстве он высказался в интервью «РБК-Украине».

«В 2018 году прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины достал на заседании конверт. Он зачитал в суде под стенограмму, что у меня нет гражданства России», — заявил Труханов.

Он сообщил, что эта тема неоднократно поднималась в СМИ начиная с 2014 года. По словам Труханова, вопрос о наличии у него российского гражданства всегда появлялся перед выборами.

В октябре 2025 года Труханова указом президента Украины Владимира Зеленского лишили гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Позднее политик обратился в Верховный суд страны, чтобы оспорить это решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроке стабилизации ситуации с бензином

    В России оценили долю заемщиков с тремя и более кредитами

    В России заявили об исключении Зеленского из списка целей

    Слухи о завершении карьеры Пугачевой назвали пиар-ходом

    В России предупредили страны НАТО о возможности сбивать украинские дроны на их территории

    Роднина оценила допуск российских фигуристов до турниров ISU

    Названа причина смерти 35-летней актрисы из «Звонка» и «Лило и Стич»

    Россиянка лишилась детородных органов из-за врача

    Филиппо назвал виновных в покушении в Монако

    На Западе ответили на заявление главы МИД Эстонии об ударах по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok