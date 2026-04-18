22:23, 18 апреля 2026Бывший СССР

Лишенный гражданства экс-мэр Одессы подал в суд на Зеленского

Экс-мэр Одессы Труханов подал иск в Верховный суд Украины к Зеленскому
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов, которого в октябре 2025 года указом президента Украины Владимира Зеленского лишили гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, обратился в Верховный суд страны, чтобы оспорить документ. Об этом сообщается в Telegram-канале Одесса INFO.

Как уточняется, бывший градоначальник подал иск к Зеленскому. В своем заявлении политик потребовал отменить указ, из-за которого он лишился гражданства, а затем и своего поста.

По словам Труханова, иск состоит из 986 листов. В материалах содержатся документы, проверенные Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Он заявил, что в бумагах есть официальный ответ, в котором говорится о том, что бывший чиновник никогда не имел российского гражданства.

Ранее бывший одесский мэр доказал, что не является гражданином Российской Федерации, и обратился к украинскому главе Владимиру Зеленскому.

