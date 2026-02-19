Лишенный гражданства из-за паспорта России экс-мэр Одессы доказал свою невиновность

Экс-мэр Одессы Труханов доказал, что не гражданин РФ, и обратился к Зеленскому

Экс-мэр Одессы Геннадий Труханой, которого в октябре 2025 года указом президента Украины Владимира Зеленского лишили гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, доказал свою невиновность. В связи с этим он обратился к украинскому лидеру, его слова приводит «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Я получил официальный ответ: "Гражданство РФ у Геннадия Труханова отсутствует"», — заявил бывший городской голова Одессы.

Он добавил, что украинские государственные органы не ответили на его запросы о предоставлении такой информации, а в России он не мог получить данные из-за разрыва дипломатических отношений двумя странами. Тогда адвокаты Труханова «задействовали международные правовые механизмы через третьи страны» и выяснили правду.

«Результат у меня на руках. 30 декабря 2025 года получен официальный ответ. Это не подделки из интернета. Это юридически подтвержденный факт», — указал бывший чиновник.

Он призвал Зеленского ознакомиться с этими данными и принять справедливое решение о возвращении ему украинского гражданства. «Я не прошу привилегий. Я настаиваю на законности. Я был и остаюсь гражданином Украины. И это-неизменно», — сказал Труханов.

Чиновника автоматически сняли с поста мэра Одессы после лишения украинского гражданства.