Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:29, 19 февраля 2026Бывший СССР

Лишенный гражданства из-за паспорта России экс-мэр Одессы доказал свою невиновность

Экс-мэр Одессы Труханов доказал, что не гражданин РФ, и обратился к Зеленскому
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Экс-мэр Одессы Геннадий Труханой, которого в октябре 2025 года указом президента Украины Владимира Зеленского лишили гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, доказал свою невиновность. В связи с этим он обратился к украинскому лидеру, его слова приводит «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Я получил официальный ответ: "Гражданство РФ у Геннадия Труханова отсутствует"», — заявил бывший городской голова Одессы.

Он добавил, что украинские государственные органы не ответили на его запросы о предоставлении такой информации, а в России он не мог получить данные из-за разрыва дипломатических отношений двумя странами. Тогда адвокаты Труханова «задействовали международные правовые механизмы через третьи страны» и выяснили правду.

«Результат у меня на руках. 30 декабря 2025 года получен официальный ответ. Это не подделки из интернета. Это юридически подтвержденный факт», — указал бывший чиновник.

Он призвал Зеленского ознакомиться с этими данными и принять справедливое решение о возвращении ему украинского гражданства. «Я не прошу привилегий. Я настаиваю на законности. Я был и остаюсь гражданином Украины. И это-неизменно», — сказал Труханов.

Чиновника автоматически сняли с поста мэра Одессы после лишения украинского гражданства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц рассказал о сроках завершения конфликта на Украине

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Участник СВО записал обращение после скандала из-за фейковой награды военкора «Ахмата»

    В Крыму отреагировали на заявление правнучки Хрущева о полуострове

    Telegram ввел один запрет для пользователей

    На востоке Украины обесточена крупнейшая котельная

    В Израиле обрушились на Такера Карлсона с обвинениями из-за лжи о задержании

    Высокопоставленный генерал США нанес неожиданный визит в одну страну

    Названа приводящая к быстрому оргазму у мужчин и женщин поза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok