Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 октября, своим указом лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Ранее глава государства обещал рассмотреть петицию, авторы которой утверждали, что у Труханова якобы есть гражданство Российской Федерации и он имеет российский паспорт и российский налоговый номер, что свидетельствует о наличии двойного гражданства. За сутки она набрала более 25 тысяч подписей.

Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал Владимир Зеленский президент Украины

В своей публикации Зеленский не называл имен тех, кого решил лишить гражданства Украины, однако в эфире украинского телемарафона уточнили, что эти данные касались Труханова, а также бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Труханов автоматически снят с должности

Чиновник находился в должности с мая 2014 года. Теперь он должен будет покинуть свой пост, процедура запущена автоматически.

Сам градоначальник заявлял о провокации против него. Он отверг данные о наличии гражданства РФ и отметил, что подобные заявления появляются в СМИ регулярно, особенно накануне выборов или других важных политических событий.

Я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок Геннадий Труханов мэр Одессы

Он намерен обжаловать данное решение украинских властей. «Я буду отстаивать свое честное имя», — подчеркивал чиновник.

Указ президента о лишении гражданства можно оспорить в Верховном суде, но, как пишут украинские ресурсы, практика показывает, что этот процесс может сильно затянуться

Геннадий Труханов Фото: Igor Tkachenko / Reuters

По его мнению, рассмотренная Зеленским петиция набрала так много подписей лишь потому, что кто-то желает убрать его из политического пространства из личной неприязни.

Зеленский указывал на ошибки руководства Одессы и области

На фоне появившихся накануне данных о том, что Труханова планируют лишить гражданства, Зеленский выступил с критикой руководства Одессы и области. По его словам, они допустили много ошибок в ситуации с защитой энергетики.

«Самая сложная ситуация [c энергетикой] в прифронтовых общинах и возле границы с Россией (...). Отдельно проработали вопрос восстановления в Одессе и области — много ошибок местных руководителей», — заявлял он, не предоставив при этом конкретных примеров.

На Украине отмечают, что теперь исполняющим обязанности мэра Одессы могут назначить секретаря горсовета, представителя партии «Слуга народа» Игоря Коваля. Кроме того, возможен вариант создания городской военной администрации — 14 октября Зеленский также поручил главкому украинской армией Александру Сырскому и Одесской областной военной администрации (ОВА) соответствующее представление. Одним из кандидатов на должность главы городской военной администрации называется заместитель главы ОВА Алексей Химченко. Другой кандидат — нынешний глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.