Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства Украины

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет обжаловать лишение гражданства Украины, если указ об этом подпишет президент Страны Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью изданию «Общественное», запись которого доступна на YouTube.
«Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя», — заявил градоначальник.
Труханов предположил, что петиция по лишению гражданства была подписана так быстро из-за желания неизвестных убрать его из политического пространства из неприязни.
Накануне петиция с призывом отправить в отставку Геннадия Труханова собрала 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть президент страны. Сам градоначальник отвергает наличие у себя российского гражданства.