Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства Украины

Мэр Одессы Труханов заявил, что будет обжаловать лишение гражданства Украины
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет обжаловать лишение гражданства Украины, если указ об этом подпишет президент Страны Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью изданию «Общественное», запись которого доступна на YouTube.

«Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя», — заявил градоначальник.

Труханов предположил, что петиция по лишению гражданства была подписана так быстро из-за желания неизвестных убрать его из политического пространства из неприязни.

Накануне петиция с призывом отправить в отставку Геннадия Труханова собрала 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть президент страны. Сам градоначальник отвергает наличие у себя российского гражданства.

