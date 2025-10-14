Бывший СССР
Зеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства мэра Одессы

Зеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства Украины мэра Одессы Труханова
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Геннадий Труханов

Геннадий Труханов. Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Об этом свидетельствуют данные на сайте офиса Владимира Зеленского.

Авторы петиции сообщили, что у Труханова якобы есть российское гражданство. Петиция собрала за сутки более 25 тысяч подписей.

Ранее Зеленский заявил, что руководители Одессы и Одесской области допустили много ошибок в ситуации с защитой энергетики. При этом он не прокомментировал, какие именно ошибки допустили местные власти.

До этого Труханов опроверг информацию о якобы наличии у него гражданства России. По его словам, слухи о якобы наличии у него российского гражданства регулярно появляются перед выборами или другими важными политическими событиями на Украине.

