Зеленский раскритиковал руководство Одессы после сообщений о лишении мэра гражданства

Зеленский: Руководители Одессы допустили много ошибок в ситуации с энергетикой

Руководители Одессы и Одесской области допустили много ошибок в ситуации с защитой энергетики. Местные власти на фоне сообщений о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова раскритиковал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Самая сложная ситуация [c энергетикой] в прифронтовых общинах и возле границы с Россией (...). Отдельно проработали вопрос восстановления в Одессе и области — много ошибок местных руководителей», — заявил украинский лидер.

При этом Зеленский не прокомментировал, какие именно ошибки допустили местные власти.

Ранее Труханов заявил о планах украинских властей лишить его гражданства. По его словам, с 2014 года его периодически обвиняют в том, что у него есть российский паспорт, а в интернете появляются фотографии якобы его документа. Мэр Одессы назвал это фейком и провокацией, а также подчеркнул, что его уже неоднократно проверяли всевозможные службы.