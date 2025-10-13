Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:21, 13 октября 2025Бывший СССР

Мэр Одессы заявил о провокации против него

Труханова захотели лишить гражданства Украины из-за якобы наличия паспорта РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Мэра Одессы Геннадия Труханова захотели лишить гражданства Украины из-за якобы наличия у него паспорта РФ. Об этом сообщил сам глава украинского города в своем Telegram-канале.

По словам Труханова, начиная с 2014 года его периодически обвиняют в наличии российского паспорта, а в интернете появляются фотографии якобы его документа. Мэр Одессы назвал это фейком провокацией, а также подчеркнул, что его уже многократно проверяли всевозможные службы.

«Эта история вернулась и сейчас. Я не обратил бы на нее внимания, если бы не узнал, что завтра на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении меня украинского гражданства из-за якобы наличия российского», —написал Труханов.

В декабре 2024 года Верховная Рада одобрила прекращение гражданства Украины за получение паспорта России. За инициативу проголосовало 247 депутатов парламента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали нефтебазу в Крыму

    Военный эксперт раскрыл тайну анонсированного Путиным мощного оружия

    Трамп назвал условие поставок Украине ракет Tomahawk

    В животе 11-дневного младенца обнаружили близнеца-паразита

    Найден природный способ остановить порчу продуктов

    Стоимость проезда по МСД проиндексировали

    Украина получила от Нидерландов противоминный корабль

    Трамп выразил уверенность в готовности Путина пойти на урегулирование конфликта

    Блиновская попросила суд об отсрочке от отбывания наказания

    Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости