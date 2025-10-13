Мэр Одессы заявил о провокации против него

Труханова захотели лишить гражданства Украины из-за якобы наличия паспорта РФ

Мэра Одессы Геннадия Труханова захотели лишить гражданства Украины из-за якобы наличия у него паспорта РФ. Об этом сообщил сам глава украинского города в своем Telegram-канале.

По словам Труханова, начиная с 2014 года его периодически обвиняют в наличии российского паспорта, а в интернете появляются фотографии якобы его документа. Мэр Одессы назвал это фейком провокацией, а также подчеркнул, что его уже многократно проверяли всевозможные службы.

«Эта история вернулась и сейчас. Я не обратил бы на нее внимания, если бы не узнал, что завтра на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении меня украинского гражданства из-за якобы наличия российского», —написал Труханов.

В декабре 2024 года Верховная Рада одобрила прекращение гражданства Украины за получение паспорта России. За инициативу проголосовало 247 депутатов парламента.