18:44, 13 октября 2025

Мэр Одессы высказался о возможном лишении гражданства Украины

Мэр Одессы Труханов опроверг информацию о наличии у него гражданства России
Фото: Wikipedia

Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг информацию о якобы наличии у него гражданства России на фоне возможного лишения гражданства Украины. С таким заявлением чиновник выступил в Telegram-канале.

«Я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок», — высказался одесский мэр.

Труханов прокомментировал возможное лишение должности в связи с лишением украинского гражданства и сослался на наличие у него доказательств. По его словам, слухи о якобы наличии у него российского гражданства регулярно появляются перед выборами или другими важными политическими событиями на Украине. Чиновник также сослался на введенные в 2018 году санкции правительства России в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.

Ранее украинское издание «Думская» сообщило о лишении Труханова украинского гражданства комиссией при президенте Украины Владимире Зеленском. В случае лишения гражданства произойдет автоматическая отставка Труханова.

