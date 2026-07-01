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00:30, 1 июля 2026Наука и техника

Морпехи США применили камикадзе Neros Archer

Морпехи США применили FPV-дрон Neros Archer на учениях KAMANDAG 10
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Neros Technologies

Корпус морской пехоты США применил FPV-квадрокоптер Neros Archer в ходе учений KAMANDAG 10 на Филиппинах. Об этом пишет Army Recognition.

Американские морпехи совместно с филиппинскими военными отрабатывали разведку, координацию и поражение целей при помощи дронов-камикадзе в приближенных к боевым условиях.

«Учения отражают растущее внимание, которое обе страны уделяют доступным высокоточным ударным средствам, способным поддерживать распределенные операции на архипелагах», — говорится в материале.

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Коптер с четырьмя электродвигателями построен на восьмидюймовой раме. Дальность полета Archer составляет около 20 километров. Дрон может нести до двух килограммов полезной нагрузки.

Ранее в июне стало известно, что концерн «Калашников» поставит беспилотники коптерного типа «Каракурт» индийскому партнеру.

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