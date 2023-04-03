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19:17, 3 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с вице-канцлером Германии

Президент Украины Зеленский встретился с вице-канцлером ФРГ Хабеком в Чернигове

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область встретился с вице-канцлером и министром экономики ФРГ Робертом Хабеком. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы ценим действенную поддержку и солидарность с Украиной правительства Германии», — написал в мессенджере Зеленский. Он также поблагодарил Берлин за поставки Киеву вооружений, в том числе немецких танков Leopard и боевых машин пехоты (БМП) Marder.

Утром в понедельник, 3 апреля, Роберт Хабек прибыл в Киев для переговоров. Его сопровождала небольшая делегация представителей немецкого бизнеса. Темой поездки стало восстановление Украины и сотрудничество в энергетической сфере.

Ранее Киев посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Там он встретился с Владимиром Зеленскими.

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Варвара Кошечкина
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