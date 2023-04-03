Вице-канцлер ФРГ прибыл на Украину

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек прибыл на Украину

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек прибыл на Украину для переговоров. Об этом сообщает Merkure.de.

Политик прибыл в столицу Киев утром в понедельник, 3 апреля, с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса. Темы поездки — восстановление Украины и сотрудничество в энергетической сфере.

«Конкретные инвестиционные решения либо уже приняты, либо еще предстоит принять. Сейчас немецкая экономика говорит: "Мы можем сделать это снова" — и я хотел дать этот сигнал своим украинским друзьям»», — пояснил Хабек.

Ранее Киев посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленскими. В ходе совместной пресс-конференции Кисида пообещал, что власти Японии безвозмездно выделят Киеву 470 миллионов долларов на энергетические и другие гуманитарные нужды, а также 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.