Премьер Японии прибыл в Киев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Прибытие главы японского правительства на вокзал в Киеве подтвердил журналист агентства.

О запланированной встрече Кисиды и Зеленского стало известно 21 марта. Кисида сел на поезд в польском Перемышле около 09:30 утра по японскому времени (03:30 по московскому). Отмечается, что для японского премьера данный визит на Украину станет первым с начала спецоперации. Кроме того, Кисида — единственный из лидеров G7, кто пока не совершал такой поездки.