Премьер Японии встретится с Зеленским

Премьер Японии Кисида посетит Украину и встретится с президентом Зеленским 21 марта

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Украину и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским 21 марта. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

По информации канала, Кисида сел на поезд в польском Перемышле около 09:30 утра по японскому времени (03:30 по московскому). Отмечается, что для японского премьера данный визит на Украину станет первым с начала спецоперации. Кроме того, Кисида — единственный из лидеров G7, кто пока не совершал такой поездки.

В феврале сообщалось, что Япония направит Украине помощь в размере 5,5 миллиарда долларов. Тогда Кисида заверил, что Токио вместе с международным сообществом продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.