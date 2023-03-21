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06:03, 21 марта 2023Мир

Премьер Японии встретится с Зеленским

Премьер Японии Кисида посетит Украину и встретится с президентом Зеленским 21 марта
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Украину и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским 21 марта. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

По информации канала, Кисида сел на поезд в польском Перемышле около 09:30 утра по японскому времени (03:30 по московскому). Отмечается, что для японского премьера данный визит на Украину станет первым с начала спецоперации. Кроме того, Кисида — единственный из лидеров G7, кто пока не совершал такой поездки.

В феврале сообщалось, что Япония направит Украине помощь в размере 5,5 миллиарда долларов. Тогда Кисида заверил, что Токио вместе с международным сообществом продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

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Марина Совина
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