Япония направит Украине 5,5 миллиарда долларов

Премьер Японии Кисида пообещал Киеву дополнительную помощь в размере 5,5 млрд долларов

Япония направит Украине помощь в размере 5,5 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе выступления на открытии четвертого ежегодного форума «Токио, глобальный диалог». Его слова приводит ТАСС.

«Мы направим Украине дополнительную финансовую помощь в размере 5,5 миллиарда долларов», — пообещал премьер. Он также напомнил, что правительство Японии на протяжении прошлого года поддерживало Украину и украинский народ.

Кисида заверил, что Токио вместе с международным сообществом продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

Кроме того, японский премьер заявил о решении пригласить президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-встречу лидеров стран «Большой семерки» 24 февраля. На переговорах стороны планируют, помимо прочего, обсудить и скоординировать позиции относительно санкционного давления на Россию.

Ранее 20 февраля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Белый дом, в свою очередь, отметил, что на этой неделе Байден объявит о новых санкциях против России.