Премьер Японии решил пригласить Зеленского на встречу лидеров G7

Премьер Японии Кисида решил пригласить Зеленского на онлайн-встречу лидеров G7

Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил пригласить президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-встречу лидеров стран G7 24 февраля. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Свое решение глава японского правительства сообщил на встрече руководства Либерально-демократической партии. На переговорах стороны планируют обсудить и скоординировать позиции относительно санкционного давления на Россию и сохранения помощи Украине.

Ранее стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Отмечается, что на мероприятие также могут пригласить премьер-министра Индии Нарендру Моди и его австралийского коллегу Энтони Альбанезе. Планируется, что они примут участие в дискуссиях в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).