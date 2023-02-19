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05:56, 19 февраля 2023Мир

Стало известно о желании пригласить Зеленского на саммит G7 в Японии

NHK: Зеленского захотели пригласить на саммит «Большой семерки» в Японии

Фото: Globallookpress.com

Правительство Японии рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Об этом сообщает телеканал NHK с ссылкой на собственные источники сообщил.

Отмечается, что на мероприятие также могут пригласить премьер-министра Индии Нарендру Моди и его австралийского коллегу Энтони Альбанезе. Планируется, что они примут участие в дискуссиях в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).

В этом году Япония председательствует в G7 и в мае проведет ее саммит в Хиросиме.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран «Большой семерки» договорились продолжить поддерживать Украину и усилить санкции против России. Также стало известно, что США и представители G7 введут новый пакет санкций против РФ 24 февраля. Они затронут сферы, в отношении которых уже были введены ограничения. В частности, они нацелены на военно-промышленный комплекс (ВПК) и поставки высокотехнологичного оборудования.

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Екатерина Подвигина
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