В США раскрыли содержание новых антироссийских санкций

Замглавы Госдепа Нуланд заявила, что новые антироссийские санкции США нацелены против ВПК

США и представители «Большой семерки» (G7) введут 24 февраля новые антироссийские санкции. Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд раскрыла содержание новых ограничений, передает РИА Новости.

«Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7», — заявила она.

По ее словам, санкции также затронут сферы, в отношении которых Вашингтон и его союзники уже ввели ограничения. Уточняется, что меры нацелены на военно-промышленный комплекс (ВПК) и поставки высокотехнологичного оборудования.

Ранее послы Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать десятый пакет санкций против России. Отмечается, что Германия и Италия не поддержали новые ограничения из-за предложения запретить импорт синтетического каучука.