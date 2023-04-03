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19:42, 3 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский провел встречу с гендиректором ЮНЕСКО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо за реальные результаты работы и поддержки Украины», — сказал лидер республики. Кроме того, Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич, которая ранее прибыла в республику, как и Азуле. Стороны обсудили работу на международно-правовом фронте, добавил глава государства.

О визите в Киев генерального директора ЮНЕСКО сообщила заместитель главы министра иностранных дел (МИД) Украины Эмине Джапарова утром 3 апреля. «Этот визит является огромным знаком поддержки наших усилий по защите и восстановлению сфер культуры, образования, науки, молодежи, спорта и медиа на Украине», — сказала она.

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Кристина Есикова
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