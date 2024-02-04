В США назвали Такера Карлсона предателем из-за поездки в Россию
Экс-член палаты представителей Кинзингер назвал Такера Карслона предателем
Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер выступил с критикой в адрес американского журналиста Такера Карлсона на фоне появления информации о его визите в Россию. На своей странице в соцести X он обвинил журналиста в предательстве.
«Он предатель», — заявил Кинзингер.
Ранее политолог Джон Вароли предположил, что Карлсон приехал в Россию, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина.
Журналиста заметили в Москве. В неофициальном Telegram-канале Большого театра «Театральная, 1» появилось фото Карлсона в театральной ложе.