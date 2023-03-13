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21:54, 13 марта 2023Интернет и СМИ

Журналист обвинил АНБ США в слежке из-за планов взять интервью у Путина

Журналист Fox News Карлсон обвинил АНБ США в слежке из-за планов взять интервью у Путина
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Журналист телеканала Fox News Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast обвинил Агентство национальной безопасности (АНБ) США в слежке из-за планов взять интервью у президента России Владимира Путина.

Телеведущий рассказал, что ситуация произошла летом 2021 года. Он никому не рассказывал о своих намерениях, однако его телефон взломали. После этого некий человек во время визита обозревателя в Вашингтон открыто спросил, правда ли он собирается в Россию, чтобы взять интервью у главы государства.

«Но, возвращаясь к вопросу о Путине, откуда кто-то мог об этом знать? АНБ просто влезли в мою переписку с другим человеком, вот как», — заявил Карлсон.

Он добавил, что испугался сложившейся ситуации и побеседовал со знакомым сенатором, после чего обнародовал информацию в прямом эфире. После этого Конгресс задал Агентству национальной безопасности вопрос, правда ли это, и там признали взлом переписки и заявили, что на то была причина.

Телеведущий подчеркнул, что произошедшее незаконно. «Где нет личного пространства, там нет и свободы. Свобода основывается на неприкосновенности частной жизни», — заключил он.

Ранее Карлсон заявил, что американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку хотят заработать на восстановлении страны.

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Марина Совина
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