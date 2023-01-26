В США уличили корпорации в желании заработать на конфликте на Украине

Ведущий Fox News Карлсон: американские корпорации наживаются на украинском конфликте

Американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку хотят заработать на восстановлении республики. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон, передает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что инвестиционная компания BlackRock назвала конфликт «прекрасной возможностью превратить страну в "оплот капитализма"». Ведущий также напомнил слова генерального директора банка Goldman Sachs, который заявил, что восстановление Украины «хорошим экономическим стимулом для реальных доходов и реальных инвестиций».

По словам Такера, Украина признана одной из самых коррумпированных в мире. В связи с этим он назвал Украину «лучшим местом по отмыванию денег». Ведущий также уличил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она не хочет подталкивать Киев к мирному соглашению. «В чем причина? К чему убивать украинцев и разрушать целое государство? Да потому что на этом можно нажиться!», — заявил он.

Ранее бывший глава МИД Чехии Кирил Свобода заявил, что США получает множество выгод от конфликта на Украине. По его словам, помимо продажи оружия, США продают Европе газ по цене, в четыре раза превышающей цену энергоносителя в самой стране.