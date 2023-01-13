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02:08, 13 января 2023Мир

В США заявили о совершенном ради Украины преступлении

Ведущий Карлсон: США совершают преступление, тратя на Украину больше, чем на свою страну

Фото: Pixabay

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о том, что США совершают преступление ради Украины, тратя на ее поддержку больше, чем на собственную страну.

Он привел в пример слова конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси, который заявил, что Конгресс за год выделил Киеву больше средств, чем на все мосты и дороги в Соединенных Штатах.

«Выходит, что это преступление против нашей страны совершается Демократической партией при полном участии большинства республиканцев, и лишь немногие выступили против», — подчеркнул Карлсон.

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Он добавил, что демократы не хотят, чтобы американцы узнали, на что были потрачены сто миллиардов долларов, выделенные Украине, и назвал безумием намерения президента США Джо Байдена отправить очередной пакет помощи Киеву.

По мнению ведущего, Вашингтон поддерживает это, поскольку для некоторых людей существует возможность обогатиться на этом. Журналист заявил, что цена поддержки для Соединенных Штатов серьезнейшая, поскольку можно либо защищать границы Украины, либо свои собственные.

Карлсон заключил, что большинство конгрессменов выбирают поддержку Киева, но некоторые из них «приходят в чувства».

Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил Вашингтон в готовности погрязнуть в долгах ради Украины и вести политику в ущерб благополучию американцев.

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Марина Совина
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