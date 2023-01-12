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23:40, 12 января 2023Мир

Дональд Трамп-младший заявил о готовности США погрязнуть в долгах ради Украины

Дональд Трамп-младший: из-за Украины США накопят долгов, которых хватит детям и внукам
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: Jeremy Hogan / Globallookpress.com

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил Вашингтон в готовности погрязнуть в долгах ради Украины и вести политику в ущерб благополучию американцев. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Белый дом накопит долгов, которых хватит следующим поколениям граждан. «У нас есть возможность предоставить Украине 130 миллиардов долларов, набрав долгов, которые мы не можем себе позволить, и передать их нашим детям и внукам», — заявил он.

По мнению Трампа-младшего, при этом Вашингтон не способен даже обеспечить работу системы воздушного транспорта в США.

Ранее читатели Breitbart узнали о госдолге США и потребовали у президента США Джо Байдена прекратить помощь Украине.

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Марина Совина
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