Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американцы узнали о госдолге США и потребовали прекратить помогать Украине

Читатели Breitbart узнали о госдолге США и потребовали у Байдена прекратить помощь Украине

Фото: Pixabay

Читатели американского портала Breitbart узнали о росте государственного долга США до отметки в 31 триллион долларов и в Twitter потребовали у президента страны Джо Байдена прекратить помогать Украине.

В статье говорится, что для борьбы с самой высокой за 40 лет инфляцией Федеральная резервная система (ФРС) продолжает повышать процентные ставки, а правительство продолжает отправлять миллиарды долларов налогоплательщиков на поддержку Киева.

Материалы по теме:
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022
«НАТО не тянет на роль жандарма» Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
«НАТО не тянет на роль жандарма»Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
29 сентября 2022

«Байден должен отправить на Украине еще не менее триллиона долларов, прежде чем он получит импичмент и будет осужден», — возмутился пользователь с никнеймом @KiplingIfby.

Комментатор @tavatoo отметил, что 31 триллион долларов — это большие деньги для госдолга, и с каждым месяцем ситуация усугубляется из-за помощи американского правительства Киеву.

«Если бы Байден потратил хотя бы часть того, что США тратят на войну в Украине, на строительство южной пограничной стены, она была бы завершена к настоящему времени», — полагает @FuturesTip.

Ранее американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые в истории превысил рекордную отметку в 31 триллион долларов. По данным на 3 октября, Соединенные Штаты были должны 31 123 887 781 401 доллар. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица. На их долю приходится свыше 24 триллионов долларов. Долги США перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США указали на заказчиков убийства Дарьи Дугиной
Священник рассказал о грамотной реакции на детскую ложь
Участникам спецоперации предложили выдавать льготные автокредиты
Байдену и Зеленскому предложили потратить деньги России на Украину
Власти Таллина заявили об отказе от новогоднего салюта по соображениям экономии
Американцы узнали о госдолге США и потребовали прекратить помогать Украине
КНДР назвала свои ракетные запуски мерами противодействия США
Раскрыты сроки появления аналога доллара
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
В России допустили встречу глав «Роскосмоса» и НАСА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.