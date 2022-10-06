Американцы узнали о госдолге США и потребовали прекратить помогать Украине

Читатели Breitbart узнали о госдолге США и потребовали у Байдена прекратить помощь Украине

Читатели американского портала Breitbart узнали о росте государственного долга США до отметки в 31 триллион долларов и в Twitter потребовали у президента страны Джо Байдена прекратить помогать Украине.

В статье говорится, что для борьбы с самой высокой за 40 лет инфляцией Федеральная резервная система (ФРС) продолжает повышать процентные ставки, а правительство продолжает отправлять миллиарды долларов налогоплательщиков на поддержку Киева.

«Байден должен отправить на Украине еще не менее триллиона долларов, прежде чем он получит импичмент и будет осужден», — возмутился пользователь с никнеймом @KiplingIfby.

Комментатор @tavatoo отметил, что 31 триллион долларов — это большие деньги для госдолга, и с каждым месяцем ситуация усугубляется из-за помощи американского правительства Киеву.

«Если бы Байден потратил хотя бы часть того, что США тратят на войну в Украине, на строительство южной пограничной стены, она была бы завершена к настоящему времени», — полагает @FuturesTip.

Ранее американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые в истории превысил рекордную отметку в 31 триллион долларов. По данным на 3 октября, Соединенные Штаты были должны 31 123 887 781 401 доллар. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица. На их долю приходится свыше 24 триллионов долларов. Долги США перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов долларов.

