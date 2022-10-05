Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Госдолг США превысил рекордную отметку

Минфин США: госдолг страны впервые в истории превысил рекордную отметку в $31 трлн

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Государственный долг США впервые в истории превысил рекордную отметку в 31 триллион долларов, свидетельствуют данные отчета американского министерства финансов.

По данным на 3 октября, Соединенные Штаты были должны 31 123 887 781 401 доллар. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица. На их долю приходится свыше 24 триллионов долларов. Долги Соединенных Штатов перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов долларов.

19 сентября сообщалось, что доходность 10-летних казначейских облигаций, считающихся эталоном для долгового рынка, впервые с 2011 года превысила 3,5 процента годовых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Постпреды стран ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел ВСУ
В Twitter подтвердили получение письма от Маска о желании купить соцсеть
Depeche Mode анонсировала новый альбом и мировое турне
Южная Корея и США выпустили несколько ракет в ответ на запуск со стороны КНДР
Педиатр дал советы по подготовке ребенка к детскому саду
Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за присоединения новых областей
Европе посоветовали поднять налоги для богатых вместо ограничения цен на газ
51-летняя ведущая отобрала для себя откровенный наряд у 16-летней дочери
Госдолг США превысил рекордную отметку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.