Госдолг США превысил рекордную отметку

Минфин США: госдолг страны впервые в истории превысил рекордную отметку в $31 трлн

Государственный долг США впервые в истории превысил рекордную отметку в 31 триллион долларов, свидетельствуют данные отчета американского министерства финансов.

По данным на 3 октября, Соединенные Штаты были должны 31 123 887 781 401 доллар. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица. На их долю приходится свыше 24 триллионов долларов. Долги Соединенных Штатов перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов долларов.

19 сентября сообщалось, что доходность 10-летних казначейских облигаций, считающихся эталоном для долгового рынка, впервые с 2011 года превысила 3,5 процента годовых.