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Госдолг США поставил рекорд

Доходность 10-летних облигаций США установила рекорд с 2011 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

Госдолг США установил рекорд: доходность 10-летних казначейских облигаций, считающихся эталоном для долгового рынка, впервые с 2011 года превысила 3,5 процента годовых, пишет Bloomberg.

Рост доходности за последние сутки составил 0,06 процента и случился на фоне ожиданий участников рынка относительно повышения ставки по федеральным фондам, за которую отвечает Федеральная резервная система (ФРС).

Еще большее повышение доходности — на 0,075 процента — продемонстрировали двухлетние облигации, считающиеся наиболее чувствительными к изменениям ставки ФРС. Их доходность составляет 3,94 процента годовых, что является наивысшим показателем с 2007 года. Таким образом, на рынке госдолга США наблюдается инверсия кривой доходностей — нетипичная ситуация, когда доходность краткосрочных инструментов превышает показатель долгосрочных.

Участники рынка уверены в том, что совет управляющих ФРС на предстоящем заседании повысит ставку на 0,75 процента, как уже бывало несколько раз за последние месяцы. Таким образом регулятор борется с растущей на фоне очередного кризиса и последствий восстановления экономики от коронавируса инфляцией. В настоящее время ставка установлена на уровне 2,25-2,5 процента.

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Платон Щукин
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