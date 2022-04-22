В США предложили проверить счета Зеленского

Ведущий Fox News Карлсон предложил провести аудит финансов Владимира Зеленского

Ведущий Fox News Такер Карлсон возмутился решением президента США Джо Байдена отправить помощь Киеву и предложил проверить счета украинского лидера Владимира Зеленского. Видеозапись с призывом журналиста доступна на YouTube.

Карлсон обратил внимание на доклад CNN, в котором говорится о том, что Вашингтон не может отследить, куда попадает оружие, отправляемое Украине. По словам американского журналиста, инфляция в Соединенных Штатах достигла наивысшего уровня за многие десятилетия, однако власти продолжают печатать деньги и помогать Украине.

«Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?» — заявил Карлсон.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует выделить еще один пакет военной помощи в размере 800 миллионов долларов для Украины. В него могут войти артиллерийские установки, ракетные системы дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты.

