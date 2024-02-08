Карлсон приехал в Шереметьево. За взявшим интервью у Путина репортером устроили слежку журналисты и спецслужбы

RT: журналиста Такера Карлсона заметили в аэропорту Шереметьево

Американский журналист Такер Карлсон, предположительно, улетел из России. Об этом сообщает RT.

Репортера, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, заметили в аэропорту Шереметьево. Телеведущий заходил в VIP-зал столичной воздушной гавани.

При этом точной информации о планах Карлсона нет. Известно, что он покинул отель без вещей. Репортер сбежал из московского отеля от российских журналистов, отказавшись ответить на вопрос о том, куда планирует отправиться.

Визит Карлсона в Россию стал одним из главных новостных сюжетов в мире

Поездка бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию обрела широкий резонанс в мире. За его визитом в Москву, в ходе которого он встретился с Путиным, следили по обе стороны Атлантики. Десятки журналистов поджидали его у гостиницы в российской столице.

При этом за Карлсоном следили столь пристально, что освещалась даже покупка бургеров в одном из ресторанов сети «Вкусно — и точка». На фоне этой новости в Рунете родилась шутка, что Такер Карлсон стал первым за десять лет американцем, которого пустили в шашлычную «У Гаго» в Москве, куда гражданам США был запрещен вход в ответ на антикрымские санкции. Многие пользователи из США приняли выдуманную новость за правду.

Впрочем, выяснилось, что к репортеру проявляют внимание не только российские коллеги. Журналист Клейтон Моррис обвинил Агентство национальной безопасности (АНБ) США в том, что спецслужба установила слежку за Карлсоном еще в прошлом году, выяснив, что он планирует взять интервью у президента России. «Они этого не желали. Администрация Байдена и разведывательное сообщество не хотели, чтобы он делал такие интервью. Они шпионили за ним», — сказал он.

Сам Карлсон рассказал, что в 2021 году его телефон взломали. После этого некий человек во время визита обозревателя в Вашингтон открыто спросил, правда ли он собирается в Россию, чтобы взять интервью у главы государства. «Откуда кто-то мог об этом знать? АНБ просто влезли в мою переписку с другим человеком, вот как», — заявил Карлсон. После этого Конгресс задал Агентству национальной безопасности вопрос, правда ли это, и там признали взлом переписки и заявили, что «на то была причина».

Интервью с Путиным будет опубликовано ночью 9 февраля

Интервью бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02.00 по московскому времени. Об этом журналист сообщил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Ранее такую же информацию опубликовал Telegram-канал «Пул № 3», однако официальный анонс был размещен только сейчас.

Карлсон пообещал, что беседа с российским лидером будет опубликована без монтажа на его сайте и в соцсети X (бывшая Twitter). Все желающие смогут посмотреть интервью бесплатно.

Интервью Карлсону стало первым для Путина, которое он дал западному журналисту за два года — с начала специальной военной операции (СВО). В Кремле объяснили согласие на разговор с американцем тем, что его подход сильно отличается от того, что происходит в иностранных СМИ.

Узнав о готовящемся интервью, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что нет никакой необходимости в беседе Карлсона с Путиным. Таким образом чиновник ответил на вопрос, беспокоятся ли в Белом доме из-за скорой публикации разговора американского журналиста и российского президента.

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем из-за его поездки в Россию. Журналист отверг подобные обвинения.

Почему я должен чувствовать себя виноватым перед США? И разве я обязан любить только Америку? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно Такер Карлсон журналист

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призналась, что возможное интервью Карлсона навеяло страх на американские власти. В то же время она подчеркнула, что только от таких журналистов американцы могут услышать правду.