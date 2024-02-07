В США приняли за правду шутку о походе Такера Карлсона в шашлычную в Москве

Шутка о походе Такера Карлсона в шашлычную набрала 6 миллионов просмотров в X

Распространившаяся в Рунете шутка о том, что журналист Такер Карлсон стал первым за десять лет американцем, которого пустили в шашлычную «У Гаго» в Москве, куда гражданам США был запрещен вход, набрала больше шести миллионов просмотров в соцсети X (бывшая Twitter). Многие пользователи из США приняли выдуманную новость за правду.

Пост о том, что Карлсон сходил в шашлычную, 5 февраля выложил на английском языке пользователь X с ником Dom Lucre Breaker of Narratives. «Такер Карлсон стал первым за десять лет американцем, которого пустили в шашлычную "У Гаго". Граждан США не пускали в шашлычную с апреля 2014-го года в ответ на антикрымские санкции. "Этот у них вроде нормальный, пускай поест", — прокомментировал свое решение владелец заведения», — гласит публикация.

«Такер — легенда, и он занимает правильную сторону», «Такер Карлсон в своей способности с помощью переговоров добиваться того, на что ни способен ни один американский политик, обошел правительство США», «Похоже, что многие люди любят и уважают Такера», — отреагировали на фейковую новость пользователи X. Один из комментаторов также заявил, что невозможно приехать в Россию и не попробовать шашлык. При этом отдельные пользователи заподозрили, что публикация носит недостоверный характер.

Шуточную новость о том, что Карлсон смог поесть в шашлычной, куда долгое время был воспрещен вход гражданам США, на фоне приезда западного журналиста в Москву распространили русскоязычные аккаунты в X и Telegram.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

Американский журналист анонсировал интервью с Путиным 6 февраля. Он пояснил, что решил поговорить с российским президентом, так как большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине. Карлсон уточнил, что запись беседы будет доступна на его сайте и в соцсети X (бывшая Twitter).