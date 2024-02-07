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12:59, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Песков подтвердил интервью Путина Карлсону

Песков заявил, что журналист Карлсон взял интервью у Путина во вторник
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Песков заявил, что беседа состоялась во вторник, 6 февраля.

«По мере того, как оно (интервью — прим. «Ленты.ру») будет подготовлено, оно выйдет, тогда вы сами получите возможность составить свои впечатления», — сказал представитель Кремля журналистам. Он также назвал фейком появившуюся в сети якобы стенограмму интервью.

Ранее Telegram-канал «Пул № 3» назвал дату выхода интервью Путина Карлсону. По его данным, видео будет выложено 8 февраля в 18:00 по Вашингтону. В это время в Москве будет два часа ночи следующего дня.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Путиным 6 февраля. Он пояснил, что решил поговорить с российским президентом, так как большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине. Журналист уточнил, что запись беседы будет доступна на его сайте и в соцсети X (бывшая Twitter).

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      Маргарита Щигарева
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