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12:58, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Названа дата выхода интервью Карлсона с Путиным

Интервью Карлсона с Путиным выйдет 9 февраля в два часа ночи по Москве
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Caitlin O’Hara / Reuters

Названа дата выхода интервью американского журналиста, бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Telegram-канал «Пул № 3» сообщает, что запись беседы опубликуют ночью 9 февраля.

В посте сообщается, что беседа американского журналиста с российским лидером будет опубликована 8 февраля в 18:00 по Вашингтону. В это время в Москве будет два часа ночи следующего дня.

Также уточняется, что интервью выложат на сайте Карлсона и на его странице в соцсети X (бывшая Twitter).

До этого американская газета The Wall Street Journal сообщала, что интервью Карлсона с Путиным может выйти 8 февраля. Издание при этом ссылалось на собственные неназванные источники.

Экс-ведущий Fox News анонсировал выход интервью с президентом России 6 февраля в своем аккаунте в X. Он заявил, что решил побеседовать с Путиным, так как большая часть американцев не знает о том, что происходит в России и на Украине. Карлсон пообещал опубликовать запись разговора на своем сайте без монтажа.

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      Мария Большакова
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