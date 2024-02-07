Названа возможная дата выхода интервью Путина Карлсону

WSJ заявило, что интервью Путина журналисту Карлсону может выйти 8 февраля

Интервью журналиста из США Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным может быть опубликовано в четверг, 8 февраля. Возможную дату выхода назвало американское издание Wall Street Journal (WSJ), пишет ТАСС.

Отмечается, что WSJ при этом сослалось на собственные источники.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Путиным 6 февраля. Он заявил, что решил поговорить с российским президентом, так как большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине. Журналист не назвал дату публикации интервью, но уточнил, что оно будет доступно на его сайте и в соцсети X (бывшая Twitter).

Позднее ведущий из США Алекс Джонс со ссылкой на Карлсона сообщил, что интервью длится два часа. Однако сам журналист отшутился в ответ на вопрос о том, записана ли уже его беседа с российским президентом.