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11:25, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон пошутил в ответ на новый вопрос об интервью с Путиным

Такер Карлсон отказался отвечать на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон отказался отвечать на вопрос о том, записано ли уже его интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео, в котором представители СМИ попытались узнать у него новые подробности беседы с российским лидером, опубликовал телеканал RT.

«Мы еще не сделали интервью. Разве у нас будет интервью?» — пошутил Карлсон и засмеялся. Он также заявил, что ему нужно выпить кофе, после чего сел в машину и уехал.

Ранее американский ведущий Алекс Джонс раскрыл, что интервью Путина Карлсону длится два часа. По словам Джонса, об этом ему в переписке рассказал сам журналист.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Путиным 6 февраля. Он заявил, что решил поговорить с российским президентом, так как большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине. Журналист также заверил, что интервью будет опубликовано целиком и без монтажа.

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      Маргарита Щигарева
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