В Белом доме усомнились в необходимости интервью Карлсона с Путиным

Кирби заявил, что в интервью Путина Карлсону нет необходимости

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что нет никакой необходимости в интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Кирби ответил на вопрос, беспокоятся ли в Белом доме из-за скорой публикации разговора американского журналиста и российского президента.

Когда будет опубликовано интервью, точно неизвестно. Предположительно, это может произойти в четверг, 8 февраля.

Интервью Карлсону стало первым для Путина, которое он дал западному журналисту за два года — с начала Специальной военной операции (СВО). В Кремле объяснили согласие на разговор с американцем тем, что его подход сильно отличается от того, что происходит в иностранных СМИ.

В анонсе интервью с Путиным Карлсон рассказал, что американские власти всячески мешали ему, в Белом доме обвинения журналиста отвергли.