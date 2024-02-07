Путин дал первое интервью иностранному журналисту с начала СВО. Почему он решил поговорить с Такером Карлсоном?

Пресс-секретарь президента Песков: интервью Путина Такеру Карлсону состоялось

Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон действительно взял интервью у президента России Владимира Путина, подтвердил эту информацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Песков отметил, что когда интервью будет готово и выйдет, у всех будет возможность самим составить свои впечатления.

Представитель Кремля также объяснил, почему Путин, который дал интервью иностранному журналисту впервые с начала специальной военной операции (СВО), решил поговорить именно с Карлсоном. По его словам, подход обозревателя отличается.

У него [Карлсона] позиция, которая отличается от остальных, она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Песков отметил, что в президентской администрации получают много заявок на интервью с Путиным, в том числе от занимающих однобокую позицию западных СМИ, поэтому никакого желания общаться с ними нет.

Западные журналисты пожаловались, что им отказали в интервью с Путиным

Как рассказал журналист «Би-би-си» Стив Розенберг, журналисты британского медиа неоднократно пытались договориться об интервью с президентом России, хотя Карлсон утверждал, что ни один из его западных коллег не собирался встречаться с Путиным. «За последние 18 месяцев мы направили 18 запросов Кремлю. Нам все время отказывают», — признался Розенберг.

В свою очередь, ведущая CNN Кристиан Аманпур заявила, что телеканал просит об интервью с российским лидером уже много лет.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Между тем американский ведущий Алекс Джонс поделился, что интервью Путина Карлсону длится два часа. По словам Джонса, об этом ему сообщил в переписке сам Карлсон. Ведущий также назвал интервью эпичным. «Все цензоры сейчас находятся в состоянии полной паники», — поведал он.

Карлсон объяснил, зачем берет интервью у российского президента

Вечером 6 февраля политический обозреватель записал видеообращение из Москвы на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя. Он рассказал, что берет интервью у Путина, потому что большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине. «У них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе — здесь в России или через 600 миль отсюда на Украине», — объяснил журналист.

Он также рассказал, что его планы пытался сорвать Белый дом. Впервые там пытались не допустить его встречу с Путиным три года назад, второй раз — сейчас. Журналист напомнил, что свобода слова является правом по рождению, и его невозможно отнять вне зависимости от того, кто занимает посты в Белом доме.

Как сообщает Telegram-канал «Пул № 3», беседа американского журналиста с российским лидером будет опубликована 8 февраля в 18:00 по Вашингтону. В это время в Москве будет два часа ночи следующего дня. Интервью выложат на сайте Карлсона и на его странице в соцсети X (бывшая Twitter).