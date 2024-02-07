Западные журналисты заявили о сожалении из-за интервью Путина Карлсону

Журналист «Би-би-си» Розенберг заявил, что им отказывали в интервью с Путиным

Западные журналисты заявили, что, вопреки словам их коллеги Такера Карлсона, они пытались взять интервью у президента России Владимира Путина, но не смогли сделать этого. О сожалениях по этому поводу написал журналист британского медиа «Би-би-си» Стив Розенберг, а также ведущая телеканала CNN Кристиан Аманпур в соцсети X (бывшая Twitter).

Розенберг заявил, что журналисты «Би-би-си» неоднократно пытались договориться об интервью с Путиным, хотя Карлсон утверждал, что ни один из его западных коллег не собирался встречаться с президентом России. «За последние 18 месяцев мы направили 18 запросов Кремлю. Нам все время отказывают», — признался он.

Аманпур же рассказала о попытках CNN договориться о беседе с Путиным. Она назвала слова Карлсона абсурдом и подчеркнула, что телеканал просит об интервью с российским лидером уже много лет.

Ранее стало известно, что интервью Карлсона с Путиным выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Оно будет опубликовано в аккаунте журналиста в соцсети X, а также на сайте Карлсона.

Карлсон анонсировал интервью с главой российского государства 6 февраля. Он заявил, что захотел пообщаться с Путиным, так как многие американцы не осведомлены о том, что происходит в России и на Украине в настоящее время. Журналист пообещал опубликовать запись беседы без монтажа.