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00:02, 7 февраля 2024Мир

Белый дом высказался о планах Карлсона взять интервью у Путина

Белый дом отверг слова Такера Карлсона о попытках сорвать его интервью с Путиным
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Caitlin O’Hara / Reuters

Администрация американского президента Джо Байдена опровергает слова журналиста Такера Карлсона о попытках помешать планам взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

Она высказалась о словах журналиста, который обвинил власти США в том, что они хотели сорвать его встречу с Путиным. «Абсолютно нет», — подчеркнула Жан-Пьер.

Во вторник, 6 февраля, Такер анонсировал выход интервью с российским президентом. Он сообщил, что прилетел в Москву для беседы с Путиным. Журналист пообещал выложить интервью без монтажа.

Он также рассказал, что Белый дом пытался сорвать его планы взять интервью у российского президента. Впервые администрация Байдена вмешалась в действия Такера три года назад, второй раз — сейчас.

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      Марина Совина
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